«Мой добрый бизнес»

Отправить заявку могут представители малого и среднего бизнеса с проектами в сфере социального предпринимательства, а также бизнесмены, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества.

«Социальное предпринимательство в Красноярском крае в течение последних трёх лет активно развивается. Уже 65 предприятий с таким статусом действуют в регионе. Конкурс проводится в поддержку лучших проектов в области социального предпринимательства», – отметил Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства.

Победители регионального этапа представят свои проекты на федеральном уровне. А также получат памятные подарки от партнёров конкурса.

Заявки принимаются до 15 октября на сайте конкурса.