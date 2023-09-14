«Мой добрый бизнес»
«Мой добрый бизнес»
Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс для социальных предпринимателей региона.
Отправить заявку могут представители малого и среднего бизнеса с проектами в сфере социального предпринимательства, а также бизнесмены, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества.
«Социальное предпринимательство в Красноярском крае в течение последних трёх лет активно развивается. Уже 65 предприятий с таким статусом действуют в регионе. Конкурс проводится в поддержку лучших проектов в области социального предпринимательства», – отметил Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства.
Победители регионального этапа представят свои проекты на федеральном уровне. А также получат памятные подарки от партнёров конкурса.
Заявки принимаются до 15 октября на сайте конкурса.