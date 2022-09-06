Молодые предприниматели края впервые получат гранты на создание или развитие своего бизнеса

Размер гранта - до 500 тысяч рублей, а если бизнес работает в Арктической зоне РФ – до одного миллиона рублей. Главное условие – предпринимателю должно быть от 14 до 25 лет включительно. Также обязательно нужно пройти специальное обучение основам предпринимательской деятельности, которое проводит центр «Мой бизнес». Грант предоставляется при условии софинансирования проекта заявителем в размере не менее 25%.

«Полученные средства можно потратить на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья и расходных материалов, подключение к инженерным сетям, оплату первых взносов по договорам лизинга, продвижение в СМИ и социальных сетях и так далее. Подчеркну, что самозанятые не могут претендовать на данный вид финансовой поддержки. Но если налог на профессиональный доход, так называемый налог для самозанятых, использует индивидуальный предприниматель, он может участвовать в нашем конкурсе. Все претенденты на грант должны быть внесены в Единый реестр субъектов МСП, который ведёт налоговая служба», – пояснила руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Молодые предприниматели нашего региона могут отправить заявки на получение гранта до 18.00 30 сентября в Агентство развития малого и среднего предпринимательства края с помощью почты или привезти документы лично по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, каб. 114. Также можно направить электронный пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронную почту: priem@krasmsp.ru.

Лучшие проекты выберет специальная комиссия. Подробно узнать о конкурсе можно по ссылке и по тел.: 8 (391) 222-55-14, 222-55-11.