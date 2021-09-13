Монетный двор выпустит памятные монеты в честь врачей, работающих в красной зоне

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Московским монетным двором объявляет о выпуске новых нумизматических наборов с памятными монетами в знак благодарности медицинским работникам за их самоотверженный труд в период пандемии. В продажу поступят два нумизматических набора ограниченного тиража: «РФПИ» и «Спутник V». В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная подвигу медиков, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла нейзильбера «Российский фонд прямых инвестиций» и «Центр имени Н. Ф. Гамалеи. Спутник V».

РФПИ стал первым инвестором российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением более четырёх млрд человек - это около половины населения Земли.