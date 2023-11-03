МСП Банк уменьшил процентную ставку для представителей малого и среднего предпринимательства

Новые условия распространяются на следующие программы: «Экспресс-поддержка», «Экспресс-кредит на исполнение контракта», «Туристический льготный экспресс-кредит», «Экспресс-оборотный», «Экспресс-франшиза». При этом сохраняются все остальные параметры – предоставление кредита до 50 млн рублей сроком до трёх лет без залога, комиссий и страхования.

«Доступность финансирования имеет принципиальное значение для бизнеса, поэтому наша задача как института развития предоставить компаниям МСП займы по ставкам существенно ниже рыночных. Мы рассчитываем, что другие крупные банки также найдут возможность хотя бы на какой-то период сохранить на прежнем уровне ставки, чтобы поддержать предпринимателей, потому что сектор МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики», – прокомментировал генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Подать заявку на экспресс-кредиты МСП Банка можно на официальном сайте mspbank.ru. Получить кредит по сниженной ставке можно до 30 ноября.