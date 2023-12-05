Муниципальным служащим региона рассказали о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства

Как обеспечить дальнейший рост субъектов МСП, а также о направлениях поддержки предпринимательства в 2024 году, социальной ответственности исполнителей контрактов, развитии бизнеса и социального предпринимательства рассказали специалисты агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в рамках проведения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Развитие конкуренции и государственная поддержка малого предпринимательства» для муниципальных служащих края.

«Наша главная задача – это сохранить динамику роста количества малых и средних предприятий в крае. Чтобы жители региона открывали и развивали свой бизнес, должны быть созданы благоприятные условия. Мы можем это сделать только с помощью муниципальных образований края, которые являются соисполнителями программы Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности». Мы постоянно совершенствуем механизм предоставления муниципальным образованиям субсидий на финансирование муниципальных программ, что позволяет увеличить количество получателей поддержки», – говорит Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Для создания комфортного предпринимательского климата в крае выстроена комплексная система поддержки бизнеса, которая включает в себя финансовые меры поддержки, налоговые льготы и имущественную поддержку, а также нефинансовые меры. Также ведётся активная работа по взаимодействию с муниципальными образованиями.

«Конечно, наиболее востребованными у бизнеса являются финансовые меры поддержки. Одно из приоритетных направлений прямой финансовой поддержки – субсидирование затрат предпринимателей, понесённых за два предыдущих года. Полученные средства можно направить в оборот или на выплату зарплаты: на поддержку бизнеса – до 500 тысяч рублей, самозанятому – до 100 тысяч рублей и на реализацию инвестиционных проектов – до 15 млн рублей. Также предпринимателям предоставляется грантовая программа по поддержке начинающих предпринимателей. Суммы гранта небольшие – до 300 тысяч рублей, средства можно потратить на расширение бизнеса или создание нового», – отмечает Роман Мартынов.

В целях развития предпринимательства в территориях Красноярского края третий год проводятся выездные встречи «Услышать бизнес» для предпринимателей и самозанятых. Специалисты агентства и консультанты региональной сети центра «Мой бизнес» рассказывают об актуальных мерах поддержки и формируют список вопросов, которые волнуют предпринимателей. Эксперты рассказывают о действующих федеральных и региональных мерах поддержки, которые оказываются в том числе в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда». На таких встречах специалисты собирают от предпринимателей обращения, которые потом прорабатывают совместно с другими профильными ведомствами для решения конкретных проблем бизнеса.