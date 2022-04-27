На 35-й сессии городского Совета депутаты скорректировали бюджет Норильска на 2022 год

Так, доходы увеличились на ~14,4 млн рублей и теперь составляют ~23 млрд 439,5 млн рублей; расходы выросли на ~477,1 млн рублей и составляют ~30 млрд 902,8 млн рублей; стал больше и дефицит бюджета – на ~462,8 млн рублей, теперь он составляет ~7 млрд 463,3 млн рублей.

Помимо этого, парламентарии внесли коррективы в ряд местных нормативных актов. К примеру, из-за изменения сметной стоимости ремонта муниципальных квартир, образовался дефицит средств на ремонт жилых помещений для детей-сирот: из краевого бюджета на приведение в порядок 30 таких квартир выделено ~20,6 млн рублей. Необходимый объём дополнительных средств составляет ~2,5 млн рублей. Решением депутатов недостающие средства будут выделены из местного бюджета.

- Подобные ситуации у нас происходят ежегодно: меняются расценки на ремонт, количество детей-сирот также является «плавающим», поэтому администрация города отслеживает такие моменты и оперативно обращается в горсовет для выделения недостающих средств. Безусловно, ремонт квартир для детей-сирот у нас в приоритете, - пояснил председатель Норильского горсовета Александр Пестряков.

Кроме того, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством были внесены изменения в местные нормативные акты: Устав города; положения о порядке предоставления в аренду объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности муниципалитета; положение о порядке предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование и согласование проведения капремонта (реконструкции) муниципальной недвижимости, предоставленной в безвозмездное пользование; положение о порядке приватизации муниципального имущества и другие.