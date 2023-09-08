На ближайшей сессии норильские депутаты вновь скорректируют бюджет на 2023 год
На ближайшей сессии норильские депутаты вновь скорректируют бюджет на 2023 год
Это будет уже третья корректировка главного финансового документа территории. В ходе работы профильных депутатских комиссий парламентарии согласовали внесение изменений в части муниципальных программ. На заседании комиссии по бюджету и собственности народные избранники обсудили корректировку бюджета в целом.
Напомним, изменения коснутся 19 муниципальных программ:
– «Управление муниципальным имуществом» (+82,6 млн рублей);
– «Развитие образования» (+563,6 млн рублей);
– «Социальная поддержка жителей» (+13,7 млн рублей);
– «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» (-63,7 млн рублей);
– «Защита населения и территории от ЧС» (+5,3 млн рублей);
– «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений» (+10,1 млн рублей);
– «Благоустройство территории» (-23,8 млн рублей);
– «Развитие культуры» (+51,8 млн рублей);
– «Развитие физической культуры и спорта» (+51,3 млн рублей);
– «Молодёжь в XXI веке» (+4,3 млн рублей);
– «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» (+27,7 млн рублей);
– «Развитие транспортной системы» (+270,5 млн рублей);
– «Развитие туризма» (+1 млн рублей);
– «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» (-61,1 млн рублей);
– «Обеспечение доступным и комфортным жильём» (+3 млн рублей);
– «Управление муниципальными финансами» (-43,7 млн рублей);
– «Экология и охрана окружающей среды» (+18,2 млн рублей);
– «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» (-7,4 млн рублей);
– «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» (+360,6 млн рублей).
В итоге после проведения корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2023 год составят:
– доходы – 29 млрд 893,6 млн рублей (+1 млрд 362,5 млн рублей);
– расходы – 36 млрд 799,5 млн рублей (+1 млрд 371,7 млн рублей);
– дефицит – 6 млрд 905,9 (+9,2 млн рублей).
«Значительный дефицит – свыше 9 миллиардов рублей – сознательное решение муниципалитета. Львиная его доля покрывается остатками средств на счетах с прошлых периодов. К тому же финансовый год ещё не завершён, поэтому пока рано говорить о привлечении кредита для погашения дефицита. В целом хочу отметить, что наш бюджет остаётся сбалансированным и социально ориентированным, с выполнением всех обязательств», – отметил председатель депутатской комиссии по бюджету и собственности Виктор Цюпко.
Добавим, что корректировку бюджета на утверждение депутатскому корпусу представят на ближайшей сессии горсовета.