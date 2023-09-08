МАУ ИЦ «Норильские новости»

На ближайшей сессии норильские депутаты вновь скорректируют бюджет на 2023 год

На ближайшей сессии норильские депутаты вновь скорректируют бюджет на 2023 год

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На ближайшей сессии норильские депутаты вновь скорректируют бюджет на 2023 год

На ближайшей сессии норильские депутаты вновь скорректируют бюджет на 2023 год

Это будет уже третья корректировка главного финансового документа территории. В ходе работы профильных депутатских комиссий парламентарии согласовали внесение изменений в части муниципальных программ. На заседании комиссии по бюджету и собственности народные избранники обсудили корректировку бюджета в целом.

Напомним, изменения коснутся 19 муниципальных программ:

– «Управление муниципальным имуществом» (+82,6 млн рублей);

– «Развитие образования» (+563,6 млн рублей);

– «Социальная поддержка жителей» (+13,7 млн рублей);

– «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» (-63,7 млн рублей);

– «Защита населения и территории от ЧС» (+5,3 млн рублей);

– «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений» (+10,1 млн рублей);

– «Благоустройство территории» (-23,8 млн рублей);

– «Развитие культуры» (+51,8 млн рублей);

– «Развитие физической культуры и спорта» (+51,3 млн рублей);

– «Молодёжь в XXI веке» (+4,3 млн рублей);

– «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» (+27,7 млн рублей);

– «Развитие транспортной системы» (+270,5 млн рублей);

– «Развитие туризма» (+1 млн рублей);

– «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» (-61,1 млн рублей);

– «Обеспечение доступным и комфортным жильём» (+3 млн рублей);

– «Управление муниципальными финансами» (-43,7 млн рублей);

– «Экология и охрана окружающей среды» (+18,2 млн рублей);

– «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» (-7,4 млн рублей);

– «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» (+360,6 млн рублей).

В итоге после проведения корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2023 год составят:

– доходы – 29 млрд 893,6 млн рублей (+1 млрд 362,5 млн рублей);

– расходы – 36 млрд 799,5 млн рублей (+1 млрд 371,7 млн рублей);

– дефицит – 6 млрд 905,9 (+9,2 млн рублей).

«Значительный дефицит – свыше 9 миллиардов рублей – сознательное решение муниципалитета. Львиная его доля покрывается остатками средств на счетах с прошлых периодов. К тому же финансовый год ещё не завершён, поэтому пока рано говорить о привлечении кредита для погашения дефицита. В целом хочу отметить, что наш бюджет остаётся сбалансированным и социально ориентированным, с выполнением всех обязательств», – отметил председатель депутатской комиссии по бюджету и собственности Виктор Цюпко.

Добавим, что корректировку бюджета на утверждение депутатскому корпусу представят на ближайшей сессии горсовета.

Фото Владимир Макушкин
8 сентября в 18:22 470
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