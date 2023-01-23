На цифровой платформе «Мой экспорт» появилась новая опция

Соответствующий документ позволяет снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях полностью освободить экспортную поставку от их уплаты. Кроме того, наличие сертификата часто предусмотрено контрактом или национальными правилами страны ввоза товаров.

За сертификатами о происхождении товаров в нашем регионе нужно обращаться в Центрально-Сибирскую торгово-промышленную палату. По нормам международного законодательства при экспорте таможенные органы стран-импортёров принимают документы на бумажных носителях или получают данные по ссылке.

«Сервис по запросу сертификата о происхождении товара разработан совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, при этом учитывалось мнение экспортёров. Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие с ТПП на всех этапах работы. Предоставление бумажных документов и очные консультации для получения сертификата посредством сервиса исключены. При этом система автоматически определит, какой из восьми видов сертификатов доступен для оформления экспортёру», – рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Для оформления сертификата предпринимателю необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Далее он направляет заявление, прикрепляя пакет документов, указанный в системе. После оплаты услуги ТТП подготавливает проект документа и направляет его в личный кабинет экспортёра на проверку. Затем предпринимателю в личном кабинете станут доступны реквизиты оформленного сертификата и сведения из его печатной формы.

Максимальный срок предоставления услуги, если нет необходимости проводить выездную экспертизу или вносить правки в проект сертификата, – пять рабочих дней. Вопросы о новом сервисе платформы «Мой экспорт» можно задать в контакт-центр РЭЦ по телефону 8 (495) 967-07-37 или уточнить по ссылке.

Всю информацию про сертификаты о происхождении товаров можно узнать в Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате по телефону 8(391)268-15-85 (доб. 205).