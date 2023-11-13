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На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис

На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис

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На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис

С помощью сервиса «Реестр промышленных компаний», который действует в рамках сервиса «Производственная кооперация и сбыт», предприниматели региона смогут найти потенциальных поставщиков.

На Цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис

В реестр промышленных компаний могут войти юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых основной вид деятельности относится к промышленным кодам ОКВЭД, имеется опыт поставок производимой продукции. Кроме того, о субъекте МСП должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков.

При включении в реестр компании смогут разместить на Цифровой платформе МСП подробную информацию о своей деятельности: перечень производимой продукции и оказываемых услуг, данные о производственных площадках и имеющихся сертификатах, сайт и контактные данные.

«Реестр промышленных компаний является одним из инструментов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, предоставляемых Цифровой платформой МСП. Он поможет предпринимателям найти новых партнёров и клиентов, расширить сеть контактов и повысить эффективность своей деятельности», – отмечает Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Поддержка доступна только для предпринимателей, зарегистрированных на Цифровой платформе МСП.РФ. Для авторизации на платформе необходима учётная запись портала «Госуслуги» (ЕСИА). Цифровая платформа создана и функционирует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с целью оказания услуг в режиме единого окна.

Фото из открытых источников
13 ноября в 11:46 750
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