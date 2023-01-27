На цифровой платформе МСП.РФ появился раздел «Уведомления от органов государственной власти»

Напомним, платформа создана и развивается Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Запрос на получение уведомлений от государственных органов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Поэтому мы инициировали изменение в нацпроект, что позволило нам оперативно реализовать востребованный функционал. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролёров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через «Сервис 360» на платформе», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Для того чтобы получать уведомления о проверках через МСП.РФ, сначала необходимо зарегистрироваться. Затем в личном кабинете в разделе «Уведомления от органов государственной власти» дать согласие на получение информации о проверках. Также обязательно нужно на портале «Госуслуги» в личном кабинете для юридических лиц и ИП в разделе «Согласия» подтвердить передачу данных цифровой платформе.

О плановых проверках можно будет узнать, как только компания внесена в реестр проверок, про внеплановые – не позднее чем за 24 часа, про профилактический визит – не позднее пяти рабочих дней.

Перечень уведомлений будет расширяться – в ближайшее время станут доступны уведомления об исполнительных производствах.