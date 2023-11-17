На цифровой платформе МСП.РФ полностью обновили сервис «Экспресс-проверка компетенций»

Всего за 15 минут предприниматель узнает свои сильные и слабые стороны в 15 сферах, в том числе в бухгалтерии, финансах, менеджменте, маркетинге и юридических вопросах, а также сможет оценить свои лидерские качества, эмоциональный интеллект и критическое мышление.

По итогам теста цифровая платформа даст персональные рекомендации и подберёт обучающие материалы, чтобы подтянуть знания в «провисающих» сферах. В подборку включаются онлайн-мероприятия и видеолекции, которые можно изучить в любое удобное время, а проверочные вопросы помогут понять усвоение материала.

«Высокие предпринимательские навыки и личностные качества необходимы для успешного ведения бизнеса. Благодаря сервису «Экспресс-проверка компетенций» предприниматели смогут научиться вести бизнес, соблюдая нормативно-правовые требования, избегать ошибок, которые допускает большинство предпринимателей. Кроме того, благодаря сервису предприниматели могут узнать, как работать с партнёрами и клиентами и понимать их, расширять связи и достигать соглашений, продавать свою идею, вдохновлять, мотивировать и многое другое», – говорит Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Кроме того, каждый пользователь МСП.РФ может отслеживать свой рост компетенций. Он будет отображаться в интерактивном формате на паутинке в «Потенциале развития».