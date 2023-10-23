На Цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут найти новые рынки сбыта

В разделе «Производственная кооперация и сбыт»размещается информация об актуальных потребностях крупного бизнеса в продовольственных и непродовольственных товарах, комплектующих, сырье и другой промышленной продукции.

«Сервис даёт возможность крупным компаниям найти себе проверенных поставщиков из числа малого и среднего бизнеса, в том числе импортозамещающей продукции. В свою очередь субъекты МСП могут приобрести новых партнёров для реализации своей продукции», – рассказывает заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

В реестр проверенных производственных предприятий по заявке бизнеса включаются проверенные производители со всей России с возможностью обмена контактными данными.

Сторона спроса на сервисе «Производственная кооперация и сбыт» представлена витриной закупок малого объёма по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тысяч рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков.