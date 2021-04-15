На КЭФ обсудили перспективы сотрудничества государства, муниципалитетов и науки

Юрий Захаринский отметил, что к научно-исследовательским работам и проектам, посвященным перспективам освоения Красноярской Арктики, привлечены многие институты СФУ. Так, представители пяти институтов разрабатывают технических решений по снижению снеговых заносов автомобильной дороги Норильск – Алыкель. Инженерно-строительный институт занимается вопросом нордификации строительства и обследует фасады зданий в городе Норильске. Институт торговли и сферы услуг ведёт разработку инновационных продуктов и составляет так называемую «арктическую» диету.

Руководитель Департамента также назвал два проекта, пока находящиеся в СФУ на стадии обсуждения. Один их них также касается состояния северных автодорог, часто имеющих серьезные проблемы с водоотведением и просадками. «Мы с коллегами из Ямала и Якутии говорим о необходимости анализа состояния дорог, о важности инженерных изысканий, - сообщил он. - На основе проведенных исследований будет формироваться новая методика по устройству и эксплуатации арктических дорог».

Еще одно важное направление - проведение обследований многоквартирных домов с ограждающими конструкциям стен из газозолобетонных панелей на предмет возможности их дальнейшей эксплуатации. Юрий Захаринский отметил, что названные проекты – это примеры партнерства государства, муниципалитета и науки. «Учёные, представители власти и бизнеса, работающего на Северах, понимают, что выводы и рекомендации по названным проектам нужны не только в Красноярском крае, они будут полезны для всех Арктических регионов России», - подчеркнул Юрий Захаринский.

Значительную часть доклада Юрий Захаринский посвятил анализу проектов государственно-частного партнерства в Арктике. Так, Правительство Российской Федерации в феврале этого года утвердило перечень арктических инвестиционных проектов. Среди них – разработка Сырадасайского месторождения и инвестиционный проект «Восток – Ойл» на территории Таймыра. Юрий Захаринский напомнил, что в завершении 2020 года на сессии краевого Заксобрания края рассмотрен пакет законопроектов, предусматривающий механизмы налогового стимулирования нефтедобытчиков на севере Красноярского края. «Эти инициативы разработаны для поддержки предпринимателей в Арктике, а также для создания благоприятных условий налогообложения инвестпроектам», - отметил он.

Руководитель Департамента комплексного изучения Арктики коснулся также проблемы зависимости России от импорта редких и редкоземельных металлов. «Сегодня мировые поставки полностью контролируются Китаем и Бразилией, - сказал он. - По мнению СФУ, ученых и специалистов Института горного дела, геологии и геотехнологий, Красноярского НИИ геологии и минерального сырья, ФИЦ «Красноярский научный центр сибирского отделения РАН», обеспечение экономики страны редкими и редкоземельными металлами носит критический характер для национальной безопасности».

В этой связи Юрий Захаринский высказал мнение, что приоритетными проектами государственно-частного партнерства в Российской Федерации, должны стать геологоразведка, доизучение и освоение месторождений Томторского и Чуктуконского, которые станут сырьевой основой редкометалльной промышленности РФ. А освоение запасов технических алмазов Попигайского месторождения, по мнению ученых, позволит совершить революцию в инструментальной промышленности.