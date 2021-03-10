На Московской бирже выросли акции «Норникеля»
На Московской бирже выросли акции «Норникеля»
Цена выросла на 3,6% с декабрьского минимума.
Цена на Московской бирже за акцию достигла 22 980 рублей. По данным эксперта компании «Универ Капитал» Сергея Дроздова, для роста цены есть несколько факторов:
«Первый был сформирован ещё в пятницу, бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней, исходя из теханализа, которая расположена в районе 22 тыс. руб. Второй фактор - это ожидания игроками выступления главы компании Владимира Потанина по поводу ущерба от подтопления рудников».