На Московской бирже выросли акции «Норникеля»

Цена на Московской бирже за акцию достигла 22 980 рублей. По данным эксперта компании «Универ Капитал» Сергея Дроздова, для роста цены есть несколько факторов:

«Первый был сформирован ещё в пятницу, бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней, исходя из теханализа, которая расположена в районе 22 тыс. руб. Второй фактор - это ожидания игроками выступления главы компании Владимира Потанина по поводу ущерба от подтопления рудников».