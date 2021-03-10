МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Московской бирже выросли акции «Норникеля»

На Московской бирже выросли акции «Норникеля»

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На Московской бирже выросли акции «Норникеля»

Цена выросла на 3,6% с декабрьского минимума.

На Московской бирже выросли акции «Норникеля»

Цена на Московской бирже за акцию достигла 22 980 рублей. По данным эксперта компании «Универ Капитал» Сергея Дроздова, для роста цены есть несколько факторов:

«Первый был сформирован ещё в пятницу, бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней, исходя из теханализа, которая расположена в районе 22 тыс. руб. Второй фактор - это ожидания игроками выступления главы компании Владимира Потанина по поводу ущерба от подтопления рудников».

Фото из открытых источников
10 марта в 15:36 490
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