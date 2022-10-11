На начало и развитие своего бизнеса молодые предприниматели Красноярья впервые получат до 300 тысяч рублей

На гранты могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сферах инноваций, информационных технологий, креативных индустрий, обрабатывающих производств, индустрии гостеприимства, бытовых услуг, дополнительного образования детей и взрослых, спорта, сбора и переработки отходов, ремонта автотранспортных средств, строительных работ.

В госпрограмме региона «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» на такую финансовую поддержку было предусмотрено 60 млн рублей. Сегодня на заседании правительства края на гранты дополнительно выделили шесть млн рублей.

Грантовые конкурсы для начинающих предпринимателей проводят в городах и районах края, которые заявляются на участие в данной программе финансовой поддержки в агентство развития малого и среднего предпринимательства.

Главное требование – бизнес должен быть зарегистрирован не ранее 1 мая 2021 года до подачи заявки на грант и включён в Единый реестр субъектов МСП, который ведёт налоговая. Также нужно предоставить сертификат о прохождении любого обучающего курса по основам предпринимательской деятельности, в том числе в центре «Мой бизнес», который оказывает бесплатные образовательные услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сертификат действителен в течение года до подачи заявки на грант.