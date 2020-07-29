На «Надежде» приступили к ремонту одной из двух дымовых труб высотой 250 метров

Стоит отметить, что обе трубы были построены в 1980 году и являются уникальными в своем роде - как по техническому воплощению, так и по высоте.

Высота трубы, подлежащей ремонту, составляют 250 метров, диаметр устья, в самом верху - девять метров. Труба служит для удаления газов из плавильных печей. После осмотра состояния газоотвода руководство компании приняло решение о проведении ремонта, в ходе которого устранят обнаруженные дефекты строительных конструкций и обеспечения безопасной эксплуатации.

Для проведения восстановительных мероприятий заключён договор со специализированной подрядной организацией из Новосибирска. Работникам предстоит капремонт зольника (конструкция в нижней части трубы), внутреннего защитного слоя (футеровки), замена теплоизоляции. Параллельно пройдёт монтаж изношенных металлоконструкций, лестниц, площадок, а также окраска и специальная маркировка по всему стволу трубы.

Для проведения работ подрядчик планирует использовать специализированное оборудование - шахтный подъёмник, который значительно облегчит работу монтажникам.