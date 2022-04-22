На очередной сессии городского Совета планируется вновь скорректировать бюджет Норильска на 2022 год

Изменения будут внесены в финансирование 14 программ:

– «Управление муниципальным имуществом» – увеличение на ~20 млн рублей;

– «Развитие образования» – увеличение на ~46,5 млн рублей;

– «Социальная поддержка жителей» – уменьшение на ~2 млн рублей;

– «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» – увеличение на ~14,4 млн рублей;

– «Благоустройство территории» – увеличение на ~44,3 млн рублей;

– «Развитие культуры» – увеличение на ~17,2 млн рублей;

– «Развитие физической культуры и спорта» – увеличение на ~17,6 млн рублей;

– «Молодёжь в XXI веке» – увеличение на ~14,5 млн рублей;

– «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» – увеличение на ~2,4 млн рублей;

– «Развитие транспортной системы» – увеличение на ~18,4 млн рублей;

– «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» – увеличение на ~3 млн рублей;

– «Обеспечение доступным и комфортным жильём» – увеличение на ~14,8 млн рублей;

– «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» – увеличение на ~17,6 млн рублей;

– «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» – увеличение на ~44,1 млн рублей.

Увеличится также и доходная часть норильского бюджета на 2022 год – за счёт возврата остатков целевых субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет.

Параметры главного финансового документа территории на текущий год после корректировки будут выглядеть следующим образом:

– доходы: ~23 млрд 439,5 млн рублей (увеличение на ~14,4 млн рублей);

– расходы: ~30 млрд 902,8 млн рублей (увеличение на ~477,1 млн рублей);

– дефицит: ~7 млрд 463,3 млн рублей (увеличение на ~462,8 млн рублей).

Члены комиссии согласовали предлагаемые изменения в бюджет территории, рекомендовав утвердить корректировку на очередной сессии городского Совета.