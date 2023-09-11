На платформе МСП.РФ предприниматели могут получить меры поддержки от пяти министерств

«Эти данные позволяют Цифровой платформе самой адресно подбирать подходящие меры поддержки, проверять соответствие компании условиям получения каждой меры. С апреля этого года подано уже более 100 тысяч заявок на меры, которые были подобраны платформой после анализа цифрового профиля. Сейчас работаем над расширением перечня данных профиля», – отметил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Сегодня интерес к отечественной Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса проявляют представители дружественных России стран.

Ядром Цифровой платформы МСП.РФ, упрощающим доступ к мерам господдержки, является цифровой профиль предпринимателя. Совместно с Минцифры, ФНС, Банком России, Минэкономразвития было собрано более 1,2 тысячи категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления сведений, которые и так уже есть у государства.

«Цифровизация мер поддержки от федеральных министерств для малого и среднего бизнеса поможет получить необходимую поддержку на одном ресурсе, что особенно актуально для нашего огромного по территории края. Такой симбиоз позволит сформировать новые рабочие места, развить самозанятость населения, а также увеличит продолжительность жизни бизнеса», – рассказал заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.