МАУ ИЦ «Норильские новости»

На платформе МСП.РФ предприниматели могут получить меры поддержки от пяти министерств

На платформе МСП.РФ предприниматели могут получить меры поддержки от пяти министерств

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На платформе МСП.РФ предприниматели могут получить меры поддержки от пяти министерств

Среди них: Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры. В настоящее время идёт совместная работа по обеспечению возможности их онлайн-получения на платформе.

На платформе МСП.РФ предприниматели могут получить меры поддержки от пяти министерств

«Эти данные позволяют Цифровой платформе самой адресно подбирать подходящие меры поддержки, проверять соответствие компании условиям получения каждой меры. С апреля этого года подано уже более 100 тысяч заявок на меры, которые были подобраны платформой после анализа цифрового профиля. Сейчас работаем над расширением перечня данных профиля», – отметил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Сегодня интерес к отечественной Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса проявляют представители дружественных России стран.

Ядром Цифровой платформы МСП.РФ, упрощающим доступ к мерам господдержки, является цифровой профиль предпринимателя. Совместно с Минцифры, ФНС, Банком России, Минэкономразвития было собрано более 1,2 тысячи категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления сведений, которые и так уже есть у государства.

«Цифровизация мер поддержки от федеральных министерств для малого и среднего бизнеса поможет получить необходимую поддержку на одном ресурсе, что особенно актуально для нашего огромного по территории края. Такой симбиоз позволит сформировать новые рабочие места, развить самозанятость населения, а также увеличит продолжительность жизни бизнеса», – рассказал заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Фото из открытых источников
11 сентября в 10:46 330
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