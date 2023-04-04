На поддержку малого и среднего предпринимательства края выделят дополнительные средства

Председатель законодательного Собрания региона Алексей Додатко так прокомментировал распределение средств: «Направления самые разные. Отмечу, что 20 миллионов рублей добавляются на развитие придорожного сервиса. Вдоль трасс появятся кафе, сделанные по единому стандарту. Путешествовать по краю станет комфортнее, да и безопаснее – вместо сомнительных заведений будет общепит достойного качества. 12 миллионов рублей дополнительно получит Промышленный парк в Железногорске – под места для новых резидентов. Недавно депутаты там побывали, увидели, как малые предприятия создают продукцию, необходимую и на СВО, и для импортозамещения. Дело очень нужное».

Корректировку бюджета краевые парламентарии будут принимать на сессии, которая состоится 20 апреля. Отметим, что ближайшее заседание сессии пройдёт 6 апреля.