На поддержку малого и среднего предпринимательства в крае в ближайшие три года будет выделено около двух млрд рублей

«Главным приоритетом госпрограммы является развитие малого и среднего предпринимательства на всех этапах жизненного цикла бизнеса, поддержка экспортёров - производителей несырьевых неэнергетических товаров и инновационной деятельности. Продолжится реализация мероприятий национальных проектов, а также субсидирование бизнеса на муниципальном уровне. Кроме того, госпрограммой предусмотрено новое мероприятие, направленное на поддержку и развитие социальных предприятий, а также действующих или вновь созданных субъектов МСП – участников специальной военной операции», – рассказал заместитель руководителя Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Напомним, что в рамках госпрограммы развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности предусмотрены средства на мероприятия нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

В результате реализации программы к 2026 году планируется обеспечить рост числа занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, до 439 тысяч человек, увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 8,7 млрд долларов США, а также привлечь дополнительные инвестиции в инновационные проекты компаний Красноярского края на сумму более 1,3 млрд рублей.