На поддержу малого и среднего предпринимательства Красноярский край выделил два миллиарда рублей

На финансирование программы в течение ближайших трёх лет из краевого бюджета будет выделено около двух миллиардов рублей и 240 млн рублей — из федерального. Предприниматели, учёные, инноваторы, самозанятые и те, кто только планируют начать своё дело, могут по-прежнему рассчитывать на различные меры поддержки, которые оказывают в Агентстве развития малого и среднего предпринимательства края, региональной сети центров «Мой бизнес», Красноярском региональном бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) и Краевом фонде науки.

«Главные цели реализации госпрограммы – стимулирование активности предприятий в инновационной деятельности, поддержка экспортёров-производителей несырьевых неэнергетических товаров и в целом обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского края. Самыми востребованными у бизнеса являются финансовые меры поддержки. Поэтому в следующем году вновь будут предусмотрены различные виды грантов и субсидий для предпринимателей, а также льготные финансовые продукты. Кроме того, на выездных встречах жители городов и районов края нам часто говорят о том, что им не хватает знаний для успешного ведения бизнеса. Поэтому и федеральные, и региональные эксперты продолжат проводить консультации и обучение для тех, кто хочет и готов заниматься предпринимательской деятельностью», – рассказала руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Напомним, что в рамках данной госпрограммы предусмотрены средства на мероприятия нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

В результате реализации программы к 2030 году планируется обеспечить рост числа занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, до 450 тысяч человек, увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 9,9 млрд долларов, а также привлечь дополнительные инвестиции в инновационные проекты компаний Красноярского края на сумму более 1,7 млрд рублей.