На пороге Арктики

Политика государства в отношении Арктической зоны обрела статус глобального национального проекта. И если сначала деятельность в этом регионе носила в некотором смысле случайный характер, то этим летом был принят федеральный закон о предпринимательской деятельности в Арктической зоне, а две недели назад он официально вступил в силу. Определилась страна и с программой развития Арктики, рассчитанной на долгосрочную перспективу — до 2035 года, поставлены первые конкретные задачи — например, увеличение грузооборота по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году, да и сам Севморпуть совсем недавно официально стал длиннее, протянувшись до Сахалина и Камчатки.

И самое главное — Таймыр стал территорией реализации, наверное, самого амбициозного проекта современности под названием «Восток Ойл». Он предусматривает разработку огромных запасов полезных ископаемых и углеводородов, сосредоточенных на Таймыре в колоссальных, по оценкам экспертов, объёмах.

Так и хочется сказать: «Мы стоим на пороге великих открытий!». Проект объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые площадки на Таймыре. Для выхода «Восток Ойл» на промышленные мощности понадобится возведение в Арктике с нуля масштабной инфраструктуры, в том числе обеспечивающей круглогодичную транспортировку нефти по Северному морскому пути. А это предусматривает строительство нефтеналивных судов, морских терминалов, передающих систем, усиление ледокольного флота и многое другое.

Реализация проекта только–только стартовала, и когда в 2024 году нефть польётся в танкеры, это будет уже совсем другая история, говорят нефтяники и экономисты. На первом этапе флагманским для «Восток Ойл» станет ресурс Западно–Иркинского месторождения — это более 1 млрд тонн углеводородов. Общий ресурсный потенциал проекта составляет 5 млрд тонн лёгкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал роста добычи «Восток Ойл» в 2024 году — 25 млн тонн, в 2027 году — 50 млн тонн, в 2030–м — 115 млн тонн.

«Роснефти» предстоит построить на Таймыре все необходимые инфраструктурные объекты. По информации компании, с частью подрядчиков уже заключаются договоры: с «Интер РАО» подписано соглашение об основных принципах исполнения контракта под ключ по строительству системы электроэнергетической генерации на 2,5 тыс. мегаватт и электросетевого хозяйства протяжённостью свыше 5 тыс. километров.

В перечне создаваемой инфраструктуры порядка 2 тыс. км магистральных трубопроводов, около 7 тыс. км межпромысловых трубопроводов, парки для подготовки и хранения нефти. В планах — обустройство десяти вертолётных площадок и трёх аэродромов, около 50 судов ледового класса будет заказано для организации работы в порту «Бухта Север» и вывоза сырья по Северному морскому пути.

Порт «Бухта Север», расположенный в сорока километрах от поселка Диксон, станет одним из ключевых объектов проекта — крупнейшим в Арктической зоне морским портом. Нефтеперевалочный терминал планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Мощности будут расти соразмерно развитию проекта «Восток Ойл»: с 25 млн тонн, затем до 50 млн тонн с выходом на полную мощность в 115 млн тонн к 2030 году. Параллельно с возведением порта будет вестись строительство танкеров, первоначально вывоз нефти по Севморпути будет осуществляться с использованием десяти судов дедвейтом 120 тыс. тонн, маршруты транспортировки нефти «Восток Ойл» предполагают вывоз нефти в Европу и Азию.

Проект «Восток Ойл» также включает в себя Пайяхскую группу месторождений «Нефтегазхолдинга», которая принадлежит бизнесмену Эдуарду Худайнатову. «Пайяха» в 2019 году дала крупнейший прирост запасов в России — 1,05 млрд тонн по категориям C1+C2. Специалисты считают, что запасы огромны и не определены окончательно — здесь всё ещё идет разведка.

На Ванкорском и Пайяхском месторождениях корреспондентам «ЗП» удалось побывать лично. Пришло время объединить отдельные публикации в общий журналистский проект. Пусть он развивается вместе с национальным проектом «Восток Ойл», освоением Таймыра и Арктики. Пусть он станет для всех нас тем самым полюсом

притяжения.