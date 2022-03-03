На развитие образования, физкультуры и спорта в Норильске выделены дополнительные средства

О распределении этих средств по мероприятиям муниципальных программ «Развитие образования» и «Развитие физической культуры и спорта» депутатам рассказали на заседании комиссии по социальной политике.

Так, ~44,9 млн рублей дополнительно направят на развитие дошкольного образования: средства выделены на охрану детских садов, ремонт помещений бассейна и прачечной в детском саду № 28, приобретение биметаллических радиаторов для детского сада № 96.

Расходы на содержание общеобразовательных учреждений Норильска увеличатся на ~270,8 млн рублей. Средства направят на охрану и содержание школ, организацию выездных мероприятий для одарённых и талантливых детей, ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство. Увеличатся и расходы на обеспечение питания школьников – около 2,5 млн рублей будет выделено из федерального и краевого бюджетов. Порядка 30,6 млн рублей сверх запланированного будет выделено на отдых и оздоровление детей и подростков в 2022 году. Большая часть средств – около 29,9 млн рублей – из федеральной казны.

В программе «Развитие физкультуры и спорта» дополнительные средства будут в том числе направлены на содержание спортивных сооружений (~7,3 млн рублей), обследование нулевого цикла СК «Кайеркан» (~3,3 млн рублей), монтаж/демонтаж системы видеонаблюдения в СК «Талнах» (~3,8 млн рублей), участие спортивных сборных Норильска в выездных соревнованиях (~5,9 млн рублей), организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий (~1,5 млн рублей).

Таким образом, после проведённой корректировки общий объём финансирования программы «Развитие образования» составит почти 11,6 млрд рублей, «Развитие физической культуры и спорта» – порядка 1,2 млрд рублей.

Предложенные изменения парламентарии согласовали. Окончательное решение депутатский корпус примет на очередной сессии в рамках рассмотрения корректировки бюджета.