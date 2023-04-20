МАУ ИЦ «Норильские новости»

На реализацию своих проектов предприниматели-инноваторы могут выиграть до четырёх млн рублей

На реализацию своих проектов предприниматели-инноваторы могут выиграть до четырёх млн рублей

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На реализацию своих проектов предприниматели-инноваторы могут выиграть до четырёх млн рублей

Фонд содействия инновациям запустил приём заявок на конкурс «СТАРТ-1».

На реализацию своих проектов предприниматели-инноваторы могут выиграть до четырёх млн рублей

Отбор проектов будет проходить по шести направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.

Главная цель конкурса — поддержать предпринимателей на стадии развития их дела.

Подробные условия и порядок участия в конкурсе можно узнать в положении о конкурсе «СТАРТ-1».

Заявки на конкурс принимаются до 29 мая по ссылке.

Предприниматели могут получить подробную консультацию по участию в программах фонда и помощь в оформлении заявок по телефону (391) 201-77-77 (доб. 2131).

Фото из открытых источников
20 апреля в 10:23 5660
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