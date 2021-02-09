На территории бывшего Никелевого завода появится завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Производство СПГ даст возможность перевести тяжёлую карьерную технику на двухтопливное потребление — дизельное топливо и СПГ. Уже сегодня разрабатывается пилотный проект по переоборудованию карьерного самосвала. В испытаниях примут участие четыре самосвала БелАЗ, а пройдут они на территории рудника «Заполярный». Планируется, что испытания подтвердят возможность 14-процентного замещения дизельного топлива на СПГ. Помимо этого, новые технологии сократят выбросы оксида и диоксида углерода, оксидов азота, оксида и диоксида серы, углерода (сажи). А также снизят уровень загазованности карьера. Кроме того, параллельно идёт разработка общих технических решений самого завода.

Если испытания пройдут успешно, то планируется переоборудовать около 30 карьерных самосвалов. Под модернизацию попадут и те самосвалы, которые задействованы и на других масштабных проектах, в частности на добыче известняка Верхней-Томулахской площади для реализации «Серной программы» компании, а это более 60 единиц.

Из положительных моментов также можно назвать экономию. При переходе на СПГ существенно снизятся траты на топливо для карьерной техники, а вследствие этого сократится и себестоимость перевозки 1 т вскрыши/руды. Кроме того, на территории Норильского дивизиона — внушительные запасы природного газа, а также развита инфраструктура по его добыче и транспортировке, что в перспективе также значительно снизит расходы на завоз, хранение и распределение моторного топлива.

В рамках пилотного проекта на переоборудование одного самосвала понадобится около 11 млн рублей. При модернизации большего количества единиц техники стоимость будет значительно ниже. Предварительно строительство завода по производству СПГ запланировано с января 2022 по март 2023 года.