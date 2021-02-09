На территории бывшего Никелевого завода появится завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)
На территории бывшего Никелевого завода появится завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)
Строительство завода станет частью масштабной комплексной экологической программы компании.
Производство СПГ даст возможность перевести тяжёлую карьерную технику на двухтопливное потребление — дизельное топливо и СПГ. Уже сегодня разрабатывается пилотный проект по переоборудованию карьерного самосвала. В испытаниях примут участие четыре самосвала БелАЗ, а пройдут они на территории рудника «Заполярный». Планируется, что испытания подтвердят возможность 14-процентного замещения дизельного топлива на СПГ. Помимо этого, новые технологии сократят выбросы оксида и диоксида углерода, оксидов азота, оксида и диоксида серы, углерода (сажи). А также снизят уровень загазованности карьера. Кроме того, параллельно идёт разработка общих технических решений самого завода.
Если испытания пройдут успешно, то планируется переоборудовать около 30 карьерных самосвалов. Под модернизацию попадут и те самосвалы, которые задействованы и на других масштабных проектах, в частности на добыче известняка Верхней-Томулахской площади для реализации «Серной программы» компании, а это более 60 единиц.
Из положительных моментов также можно назвать экономию. При переходе на СПГ существенно снизятся траты на топливо для карьерной техники, а вследствие этого сократится и себестоимость перевозки 1 т вскрыши/руды. Кроме того, на территории Норильского дивизиона — внушительные запасы природного газа, а также развита инфраструктура по его добыче и транспортировке, что в перспективе также значительно снизит расходы на завоз, хранение и распределение моторного топлива.
В рамках пилотного проекта на переоборудование одного самосвала понадобится около 11 млн рублей. При модернизации большего количества единиц техники стоимость будет значительно ниже. Предварительно строительство завода по производству СПГ запланировано с января 2022 по март 2023 года.