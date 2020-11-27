На линии электропередачи, снабжающей электроэнергией рудники Талнаха, поменяли опоры

На ЛЭП протяженностью 21 километр установили 101 новую металлическую решетчатую опору взамен прежних деревянных. Это повысит эффективность и безопасность работы электросети, а также обеспечит надёжность электроснабжения.

По словам специалистов, новые опоры простоят полвека. Они обработаны четырьмя слоями антикоррозийного покрытия для защиты от агрессивной окружающей среды. Конструкции располагаются на расстоянии 200–250 метров друг от друга, что позволяет сократить их количество в два раза по сравнению с деревянными. При монтаже использовали 68 километров провода и грозотроса. На каждой конструкции предусмотрено контурное либо лучевое заземление, чтобы уменьшить сопротивление растекания тока в земле и обезопасить людей.

Проект разработал институт «Норильскпроект», заменой опор занимались «Норильскникельремонт», компании «ИТС» и «СВЭМ», которые уложились в сроки. Строительство началось в 2018 году, его стоимость составила 1,914 миллиарда рублей.

Это лишь часть работ, запланированных Норильско–Таймырской энергетической компанией по программе реновации линий электропередачи. Общая протяженность линий, которые модернизируют, — две тысячи километров. Работы завершат до 2035 года. Также отдельным проектом предусмотрен второй этап реконструкции линий Талнахского района в объеме 11 километров, который пройдет с 2021 года по четвёртый квартал 2022–го.