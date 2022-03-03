Накопления - в золото

Правительство РФ считает покупку драгоценных металлов хорошей альтернативой покупке валюты, поэтому поддержало отмену налога на добавленную стоимость на драгоценные металлы для граждан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

"Правительство поддержало решение по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта, соответствующий законопроект планируется к рассмотрению Государственной думой 4 марта", - сказал Мишустин. Он уточнил, что "при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством".

"Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупки валюты", - считает председатель правительства.

Как ранее подчеркивал министр финансов Антон Силуанов, на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам. Кроме того, курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, в долгосрочной перспективе вложения показывают прибыльность.

Законопроект, предполагающий отмену НДС на золото для физических лиц, был подготовлен в Госдуме. Сейчас при покупке золотого слитка в банке уплачивается НДС в размере 20%. Обратная операция - продажа слитка банку - возврата уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом не выгодными для граждан.