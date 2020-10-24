Налоговое время

По доходам и расход

Как говорится, в жизни неизбежны две вещи: смерть и налоги. А значит, настало время платить по счетам. Обычным налогоплательщикам — физическим лицам — государство вменяет четыре основных налога. Один из них, налог на доходы, для большинства граждан не слишком очевиден — эти 13% удерживает из зарплаты и передает в доходы соответствующих бюджетов работодатель. Между тем, это самая большая сумма налогов, поступающих от физических лиц, на которую в том числе содержатся армия, медицина, образование, культура, благодаря которой работает сфера социальной защиты.

Плюсы и минусы

В Норильске имущественный налог — второй по собираемости с физических лиц. В прошлом году он принёс в бюджеты разных уровней 133 миллиона рублей. Платит его практически каждый, а вот в каком размере — зависит от того, насколько вы успели обрасти недвижимостью, к которой относятся дома, квартиры, гаражи и даже недостроенные объекты. В этом году мы впервые будем платить этот налог по–новому. Ранее его расчёт вёлся, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости, а теперь в основу легла кадастровая стоимость, которую устанавливают в процессе государственной кадастровой оценки.

При этом на данный момент действует налоговый вычет. Так, при расчёте налога на квартиру из её площади вычитается 20 квадратных метров. Если вы платите за комнату, то в минус идёт 10 квадратов, если речь идет о доме — 50 кв. м жилья. И тут наш город, как, впрочем, и ряд других городов Заполярья, оказался в выгодном положении. Если в средней полосе России после перерасчёта размер налога ощутимо вырос, то норильчане в этом году заплатят чуть ли не в два раза меньше. Например, если гражданин в прошлом году заплатил за трёхкомнатную квартиру 4,5 тысячи рублей, то в этом он отдаст государству всего 2,5 тысячи.

При уплате данного налога немало вопросов к фискальным службам возникает у льготников. Связано это с тем, что до 2015 года физические лица, имеющие право на льготы, были полностью освобождены от уплаты имущественного налога. И хотя законодательство уже пять лет как поменялось, люди продолжают предъявлять претензии. Дело в том, что теперь льгота гражданину предоставляется только с одного объекта недвижимости каждого типа, то есть — на 1 квартиру, 1 гараж, 1 дом. Поэтому, если в собственности у человека находятся две квартиры, и при этом у него есть льгота, с одной ему всё же придется заплатить налог. Льгота будет предоставлена на объект, по которому исчисляется наибольшая сумма налога.

Любишь кататься, люби и денежки платить

Автомобилей в нашем городе становится всё больше, а сами они — всё новее, дороже и мощнее. В результате растут и сборы по транспортному налогу. Например, в прошлом году только норильские автомобилисты увеличили краевой бюджет на 98 миллионов рублей. Впрочем, у владельцев авто есть неплохой способ сэкономить. Правда, думать об этом нужно перед покупкой машины — чем больше под капотом «лошадей», тем выше налог. Так что в итоге может оказаться выгоднее выбрать автомобиль с менее мощным движком. Ещё один важный момент, на который обращают внимание налоговые службы: факт продажи автомобиля не снимает с прежнего владельца налогового бремени, и чтобы вам перестали приходить «письма счастья», машину необходимо после продажи снять с учёта в ГИБДД. Иначе кататься на машине будет другой, а платить за это — вы.

Земельный удел

Последний в списке этих налогов — земельный. В Норильске его платят единицы — те, у кого официально оформлены тундровые балки и прилегающие к ним земельные участки или зарегистрирована земля, на которой стоит гараж. С учётом этого в прошлом году с Норильска и Таймыра было собрано всего 7 миллионов рублей.

Проще простого

Когда дело доходит до уплаты налогов, норильчане, мягко говоря, не торопятся. По данным налоговой инспекции, больше половины жителей города выплачивают начисленное уже после истечения срока, а значит, в итоге накапливают штрафы и пени. Между тем, этого легко избежать. Большинству уже должны были прислать налоговые уведомления, но получать их надо на почте, а это не всем и не всегда удобно. Так и появляется львиная доля должников. Чтобы не попасть в их число, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru и завести там личный кабинет. После этого данные о сумме налога и сроке уплаты будут доступны вам в электронном виде, а заплатить налог можно будет в пару кликов. Можно также произвести оплату в отделении банка или с помощью мобильного банковского приложения.

Большая разница

Ещё одна распространённая ошибка северян заключается в том, что горожане путают сайт налоговой службы с порталом «Госуслуги». Дело в том, что на «Госуслугах» появляется информация о задолженности по налогам, когда срок уплаты уже вышел, и вам начислили пеню за просрочку. Почему? Да потому, что на этом портале отображается информация по задолженностям, а пока налог не просрочен, таковой не возникает. Так что, если не хотите платить лишнего, ориентируйтесь именно на сайт налоговой службы и интернет–сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

С возвратом!

Хорошая новость. По налогу на доходы физических лиц льгот практически нет, но зато есть вычеты, которые позволят вернуть часть средств обратно в семейный бюджет. Основные вычеты, которые снижают налогооблагаемую базу — это вычеты на детей, вычеты, полагающиеся одиноким родителям, участникам боевых действий, ветеранам и так далее. Чтобы их получить, нужно представить необходимые документы в отдел кадров по месту работы. Содержит Налоговый кодекс и ещё несколько пунктов, позволяющих налогоплательщику существенно сэкономить. В первую очередь стоит упомянуть имущественный вычет, который можно оформить, приобретая жильё. Распространяется он не только на стоимость самой квартиры, но и на проценты по ипотеке. Даже при стоимости квартиры в 1 миллион рублей получить обратно 130 тысяч — приятный бонус. Правда, воспользоваться таким шансом можно всего один раз. Так что внимательно выбирайте подходящий момент.

По всей форме

Не менее интересен другой вариант. Работодатель составляет на работника справку о доходах по форме 2– НДФЛ, отчитываясь за удержанные с него 13%, а тот может вернуть себе часть этой суммы. Сделать это можно раз в год, подав в налоговую службу декларацию 3–НДФЛ, в которой необходимо указать расходы на лечение или на образование. Причём они могут касаться не только того, кто подаёт документ, но и его ближайших родственников, родителей и детей. Чтобы возместить, например, часть средств, потраченных на платные медицинские услуги, нужно составить договор с медучреждением на их оказание, сохранить все чеки и выписки, а в конце года истребовать у исполнителя акт о предоставленных услугах. Финансовые документы и сама декларация направляются в налоговую инспекцию. Сделать это можно как лично, так и в электронном виде на сайте www.nalog.ru— достаточно приложить сканы отчётной документации. Если для вас это слишком сложно, стоит обратиться к профессионалам. Оформление справки 3–НДФЛ в частной юридической конторе обойдётся всего в 500 рублей. Средства будут возвращены в течение четырёх месяцев. Точно так же можно вернуть и деньги, потраченные на дополнительное обучение детей — от курсов английского языка до получения водительских прав, если секция или школа имеют государственную аккредитацию и возможность предоставлять справку для оформления 3–НДФЛ. Уточнить этот момент можно у руководства организации.

На что должны идти наши налоги?

Говорит эксперт

Исходя из того, что 13–процентный налог на доходы физических лиц является самым значительным по сумме среди тех налогов, которые они сегодня платят в бюджет, логично, что нам хочется знать, на что тратятся эти средства. Татьяна Паниматченко, директор Информационного центра «Норильские новости»

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– Я работаю в государственном секторе экономики более 25 лет, в том числе и в должности старшего государственного ревизора–инспектора ФНС. Поэтому мне эта сфера хорошо знакома. Исходя из того, что 13–процентный налог на доходы физических лиц является самым значительным по сумме среди налогов, которые они платят в бюджет, логично, что нам хочется знать, на что тратятся эти средства. В глобальном смысле мы с вами участвуем в формировании направлений расходования средств бюджета посредством решений депутатов городского Совета. Горсовет согласовывает расходы и точно знает, сколько средств было собрано. А вот насколько разумно они тратятся — вопрос дискуссионный.

Если говорить о местной медицине, с учётом опыта взаимодействия с медучреждениями в других городах, то я считаю, что в Норильске их расходуют достаточно эффективно. А если говорить о содержании дорог, можно поинтересоваться, как же используются поступления от транспортного налога. Здесь есть о чём спорить: мы знаем, насколько суровыми бывают норильские зимы, и как это отражается на состоянии дорожного покрытия, но всегда хочется лучшего.

Куда должны идти налоги россиян? Думаю, что сейчас в нашей стране они направляются на достижение целей, диктуемых реальной экономической обстановкой. Мы ещё не можем, как, допустим, американцы, сказать: «Мы готовы за всё платить». Возьмём, к примеру, расходы на образование. Кто сейчас готов выплачивать полную стоимость за посещение детского сада или школы? Я считаю, что начальное образование ребёнку нужно давать бесплатно, а это возможно, в том числе и за счёт собираемых налогов.

О сфере здравоохранения и говорить не приходится. Я не приемлю саму идею организации платной скорой помощи. Оказывать первую помощь человеку нужно бесплатно. Есть в этом отношении яркий показательный момент. Из СМИ нам известно, что в Америке достаточно хорошая медицина, в этой области имеются серьёзные достижения и сверхсовременное оборудование... Но вопрос в том, достаточно ли его, чтобы обеспечить всех граждан? Даже мы, в России, знаем: если в США у человека нет страховки, бесплатно его станут спасать только при наличии прямой угрозы жизни. Да и самые элементарные лекарства купить без рецепта врача вы не сможете. А всё потому, что налоговая система там не рассчитана на предоставление бесплатных медицинских услуг всему населению.

Полицию тоже каждый должен иметь возможность вызвать независимо от того, есть у него деньги или нет, а значит, и на содержание правоохранительных органов должны расходоваться налоги. Ну и конечно, нельзя забывать об армии. Одно время активно обсуждалось, кто обязан её содержать. Когда ты выступаешь в роли стороннего наблюдателя и уверен в том, что война никогда тебя не коснётся, можно и порассуждать о контрактных войсках. Я же провела в стенах Министерства обороны 20 лет и понимаю, что ситуация в мире в любой момент может из стабильной перейти в критическую. Тем более что наша страна практически всегда находится на острие атаки. Поэтому я хочу, чтобы мой минимум безопасности был обеспечен государством и, соответственно, на это тоже требуются налоговые средства. А вопрос о повышении обороноспособности страны для меня даже не стоит. Это то, за что мы с вами, по моему мнению, тоже должны платить частью своих налогов, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне.

Подумаем вместе

Сергей Карпов, оператор:

– Самое главное, наши налоги не должны использоваться не по назначению. На мой взгляд, который разделяет большинство знакомых, в первую очередь налоги следует направлять на развитие медицины в целом и лечение больных детей в частности. Для детей–сирот необходимы целевые отчисления и в социальной сфере, это же касается неполных и многодетных семей. Налогам на содержание дорог и транспортных коммуникаций тоже нужно уделить особое внимание, как и комфортной городской среде — чтобы не жить в серости и грязи. Силовые ведомства в этом списке должны занимать особое место. Повторюсь: главное, чтобы наши налоги использовались по прямому назначению и в полной мере.

Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»:

– У жителей каждого региона и даже города будет свой ответ. В Норильске приоритетные задачи — создание комфортной городской среды и центров притяжения для жителей. Что имеется в виду? Всё очень просто: жизнь в Заполярье — уже экстрим, а если профессия связана с тяжёлым производством — это огромная психологическая и физическая нагрузка. Поэтому людям нужно обеспечить нормальный досуг. Рестораны и кино — конечно, хорошо. Но не на всякий фильм захочется пойти, а каждые выходные проводить в общепите — накладно. Хочется просто интересно провести время с семьёй и желательно в тепле. Что это может быть? Например, комплексный развлекательный центр, рассчитанный именно на семейный отдых. Почему бы не собрать всех коммерсантов из сферы развлечений в одном заведении, куда можно было бы прийти в выходной и провести там весь день? Да, есть «Арена». Вроде и шопинг, и общепит, и развлечения, и фитнес с аквапарком... Но там, к сожалению, нет комнаты матери и ребёнка, где малыша можно покормить или переодеть. Семейных пар с детьми в городе много, а на весь Норильск нет ни одного места, где бы предоставлялась подобная услуга.

Максим Крамцов, менеджер по продажам, велосипедист:

– Во время пандемии летом подрабатывал курьером — развозил заказы на велосипеде. И вот подумал: столько дорогих машин у нас в городе, наверняка транспортный налог хороший доход в бюджет приносит. Почему бы не пустить часть этих средств на то, чтобы сделать город комфортным для велосипедистов, скейтеров и других ценителей альтернативных видов транспорта? Можно, например, выделить для них спецдорожку на Ленинском проспекте — надо всего лишь разметку краской нанести. И пешеходы бы не нервничали, когда мимо по тротуару проносится велосипедист, и движению по проезжей части никто бы не мешал... Или проще простого сделать покатые съезды с тротуаров. Мамы с колясками за это тоже спасибо скажут.

Юлия Губеладзе, менеджер по общественным связям:

– В первую очередь наши налоги должны идти на решение жилищного вопроса и на образование. Здесь есть взаимосвязь: чтобы приобрести жильё, нужно получить образование (и устроиться на работу), а чтобы комфортно учиться — необходимо жильё. Не все иногородние студенты живут в общежитии, некоторым приходится снимать квартиры и комнаты. Благодаря ипотеке молодые семьи могут приобрести жильё, но из–за высоких процентов приходится выплачивать кредит очень долго. Я за то, чтобы налоги шли на увеличение количества бюджетных мест в учебных заведениях, чтобы как можно больше студентов могли себе позволить получить образование бесплатно. И ещё за то, чтобы налоговые отчисления повлияли на уменьшение процентов по ипотеке. Как вариант — беспроцентный кредит при наличии более двух детей, а также возможность получать льготное жильё от предприятия большему количеству семей.

Алексей Вильчук, строитель, футбольный фанат:

– Немного отклонюсь от темы. Вместо того, чтобы платить футболистам миллионы, можно было бы пустить часть этих средств на то, чтобы объехать всю Россию в поисках талантливых ребят, которые не за деньги, а за страну играть будут. И тогда на следующем Кубке мира наши порвут всех. В Бразилии же так делают, мы чем хуже? Готов даже ради такого дела на подоходный налог не 13, а 14%. А ещё можно уменьшить каждому игроку сборной зарплату на миллион–два (они даже не заметят) и сделать спецшколу по футболу, отобрать полсотни ребят и лет за десять так их натренировать, что весь мир завидовать будет нашей команде. Да, долгая история, зато какой результат будет!