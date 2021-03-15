Налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне

Кредитные организации в электронной форме или на бумажном носителе будут сообщать о владельцах и представителях клиента. Отмечается, что к данному списку также относится информация об отдельных операциях за указанный отрезок времени. Таким образом налоговые органы стремятся вывести из «серой» зоны часть денежных потоков, платить налоги и пополнять бюджет.

Целью нововведений является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объёма возможных недекларируемых доходов. Кроме того, ранее налоговые органы могли получать подобную информацию только в рамках налоговых проверок.

Также по информации первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева, Центральный банк РФ предложил ужесточить наказание за нарушение банковской тайны сотрудниками финансовых организаций. Он подчеркнул, что из банков происходит лишь малая часть утечек данных, в основном информация попадает к злоумышленникам через фишинговые сайты, интернет-магазины, а также сайты, которые собирают личные данные.

Кроме того, Министерство юстиции еще в начале года предложило внести поправки в ст. 26 федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», которые позволят получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, которые составляют банковскую тайну. Это даст возможность Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль деятельности НКО.