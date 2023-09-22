Налоговый кодекс РФ дополнят новым понятием - «счёт цифрового рубля»
Налоговый кодекс РФ дополнят новым понятием - «счёт цифрового рубля»
Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.
С принятием законопроекта операции, связанные с открытием и ведением счёта цифрового рубля, осуществлением переводов денежных средств с использованием платформы цифрового рубля, будут освобождены от НДС.
Кроме того, предусматривается возможность взыскания задолженности с налогоплательщика за счёт его цифровых рублей при недостаточности или отсутствии денежных средств на иных счетах. Также у налоговых органов в случае окончательного принятия проекта поправок появится возможность приостанавливать операции по счетам цифрового рубля до подтверждения факта погашения задолженности перед бюджетом.
Операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля и осуществлением переводов денежных средств с использованием платформы цифрового рубля, будут освобождены от НДС.
Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.