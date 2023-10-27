Некоммерческие организации Красноярского края получат гранты на популяризацию предпринимательства

В списке мероприятий, которые организации могут предлагать комиссии для отбора: открытые уроки по ведению предпринимательской деятельности для молодёжи от 14 до 17 лет, программы наставничества для начинающих предпринимателей и самозанятых, деловые игры, конференции и круглые столы, обучающие семинары, курсы, тренинги и т. д.

В числе критериев отбора, которые будет учитывать конкурсная комиссия: наличие у авторов проекта ресурсов для проведения мероприятия (помещение, собственные денежные средства и т. д.), наличие опыта реализации различных проектов, актуальность и социальная значимость проекта, экономическая обоснованность сметы расходов, информационная открытость самой организации.

«Наша цель – поддержать общественные инициативы, простимулировать жителей края, в том числе молодёжь, к осуществлению предпринимательской деятельности, повысить уровень финансовой грамотности и прочих компетенций у представителей малого и среднего бизнеса. Ждём от заявителей интересных проектов», – говорит заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Финансовая поддержка предоставляется в размере до 90% от общего объёма затрат на реализацию мероприятия. Заявки принимаются агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края до 20 ноября.

Гранты предоставляются в рамках краевой госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности». С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.