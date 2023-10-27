Некоммерческие организации Красноярского края получат гранты на популяризацию предпринимательства
Некоммерческие организации Красноярского края получат гранты на популяризацию предпринимательства
Некоммерческие организации (НКО) края могут получить финансовую поддержку на общественные инициативы, направленные на популяризацию предпринимательства. Размер финансовой поддержки – до 500 тысяч рублей.
В списке мероприятий, которые организации могут предлагать комиссии для отбора: открытые уроки по ведению предпринимательской деятельности для молодёжи от 14 до 17 лет, программы наставничества для начинающих предпринимателей и самозанятых, деловые игры, конференции и круглые столы, обучающие семинары, курсы, тренинги и т. д.
В числе критериев отбора, которые будет учитывать конкурсная комиссия: наличие у авторов проекта ресурсов для проведения мероприятия (помещение, собственные денежные средства и т. д.), наличие опыта реализации различных проектов, актуальность и социальная значимость проекта, экономическая обоснованность сметы расходов, информационная открытость самой организации.
«Наша цель – поддержать общественные инициативы, простимулировать жителей края, в том числе молодёжь, к осуществлению предпринимательской деятельности, повысить уровень финансовой грамотности и прочих компетенций у представителей малого и среднего бизнеса. Ждём от заявителей интересных проектов», – говорит заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Финансовая поддержка предоставляется в размере до 90% от общего объёма затрат на реализацию мероприятия. Заявки принимаются агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края до 20 ноября.
Гранты предоставляются в рамках краевой госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности». С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.