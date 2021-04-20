Норильчане получили мартовские квитанции на оплату коммунальных платежей с перерасчётом за отопление

Напомним, что в Норильске по решению правительства края граждане оплачивают коммунальные услуги равномерно в течение всего года. Поэтому на протяжении 2020 года к оплате за отопление предъявлялась одинаковая величина, определённая на основании данных предыдущего года. Если дом в 2019 году не был оборудован общедомовым прибором учёта, ежемесячная плата составляла 1/12 от объёма нормативного потребления в отопительный период, а в случае, если такой прибор установлен, платёж определялся как 1/12 от фактического объёма потребления за 2019 год, зафиксированного по показаниям счётчиков.

В первом квартале 2021 года НТЭК, исполнитель коммунальных услуг, произвёл корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению на фактические объёмы. То есть, от фактического объёма, определённого по показаниям ОДПУ, отняли величину, уже выставленную ранее в платежных документах за 12 месяцев 2020 года.

Полученная разница и является величиной перерасчёта, при этом она может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная влечёт за собой доначисление за коммунальную услугу по отоплению, а отрицательная – уменьшение размера платы. В общей совокупности перерасчёт выполнен в сторону уменьшения размера платы за отопление более чем на 81 млн рублей.

Результаты отражены в платёжных документах в столбце «Перерасчеты».

Для получения детальных разъяснений о порядке и сумме перерасчёта гражданам необходимо обращаться в предприятие «Энергосбыт» АО «НТЭК» по адресу: Норильск, пл. Металлургов, 9 (вход с торца, правое крыльцо), по телефону 25-75-75 или, направив заявление на электронный адрес: energosbyt@oao-ntek.ru

Отмечаем, что в НТЭК готовы рассмотреть вопрос о предоставлении рассрочки по перерасчёту.