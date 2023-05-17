Норильские депутаты на очередной сессии Горсовета приняли более 20 решений

Среди прочего утвердили вторую в этом году корректировку бюджета Норильска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Вопросы, касающиеся изменений главного финансового документа, ранее были рассмотрены на заседаниях профильных комиссий.

Как сообщалось, в части казны текущего года изменения были внесены в 18 муниципальных программ. После корректировки основные параметры бюджета Норильска выглядят так:

·доходы – ~28 млрд 531,1 млн рублей (+ ~1 млрд 559,5 млн рублей); ·расходы – ~35 млрд 427,8 млн рублей (+ ~1 млрд 559,5 млн рублей); ·дефицит - ~6 млрд 896,7 млн рублей (без изменений).

Помимо этого, были внесены изменения в действующие Правила благоустройства. Они касаются внешнего вида сезонных нестационарных объектов торговли и общепита. В частности, утверждены новая форма и внешний вид плодоовощных палаток, летних кафе и детских аттракционов, которые в тёплое время года устанавливаются на улицах Норильска: цветовая гамма в более «спокойных» тонах, по мнению специалистов, будет лучше вписываться в сложившийся архитектурный облик города. Кроме того, в новых требованиях чётко прописаны материалы, из которых должны быть изготовлены быстровозводимые конструкции летних объектов торговли. Данные изменения будут обязательны для исполнения всеми субъектами предпринимательства, которые в летний период организуют нестационарные торговые точки, уличные кафе и аттракционы для детей. Добавим, новые требования вступят в силу не ранее 1 сентября текущего года. Также в Правила благоустройства внесено понятие «модельная зона».

Ещё одно решение было принято по инициативе Председателя Городского Совета Александра Пестрякова – в действующее положение о помощниках депутатов внесено изменение, запрещающие гражданам с судимостью претендовать на этот общественный пост. Теперь к заявлению гражданина, претендующего стать помощником депутата, должна быть приложена справка об отсутствии судимости на территории РФ, полученная не ранее чем за 6 месяцев до ее представления.

«Поручение внести такие изменения я дал на прошлой сессии Городского Совета. Считаю, что это решение, направленное на защиту репутации депутатов, оправдано и необходимо. Ведь, помимо всего прочего, помощники депутатов, избранных по спискам от политических партий, могут войти в состав Молодёжного парламента. Присутствие в этом коллегиальном органе ранее судимых граждан считаю неправильным и даже недопустимым. Коллеги сегодня меня в этом поддержали», - прокомментировал данное решение Александр Пестряков.

Что касается состава Молодёжного парламента, то сегодня он был окончательно сформирован: в коллегиальный орган введена Юлия Шехина, помощник депутата Павла Семизорова.

Кроме того, в ходе сессии были утверждены Положение о территориальном общественном самоуправлении, программы комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, отчёт о работе Контрольно-счётной палаты города Норильска за 2022 год, а также внесены изменения в действующие нормативные документы в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством.

«Одним из основных решений сегодняшнего заседания, безусловно является корректировка бюджета – период активного проведения конкурсных процедур по тем или иным работам почти завершён, по многим позициям достигнута экономия бюджетных средств, необходимо было перераспределить эти деньги на другие важные расходы. Теперь специалисты Администрации могут приступать к реализации принятых решений, а мы начинаем работать над повесткой июньской сессии», - резюмировал итоги 7 сессии спикер Городского Совета Александр Пестряков.