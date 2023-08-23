Норильские предприниматели смогут побеседовать с краевым бизнес-омбудсменом

28 августа в 13.00 состоится встреча с уполномоченной по защите прав предпринимателей Красноярского края Ольгой Загитовой. К участию приглашаются представители бизнес-сообщества Норильска. В ходе встречи предприниматели смогут подать обращение по интересующим вопросам и найти решение проблем, которые на данный момент мешают развитию бизнеса.

Встреча состоится по адресу: Ленинградская ул., 21, Консультационный ресурсный центр для НКО и бизнеса.

Количество мест ограничено, поэтому необходимо заполнить форму для записи на встречу. Пройдя по ссылке также можно заранее обозначить волнующий вопрос.