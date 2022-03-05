Норильский бюджет вновь скорректируют

Корректировки на 2022 год затрагивают 12 муниципальных программ. В частности финансирование расходов будет увеличено по следующим программам:

– «Развитие образования» (+ ~350 млн рублей);

– «Социальная поддержка жителей» (+ ~11 млн рублей);

– «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» (+ ~152 млн рублей);

– «Защита населения и территории от ЧС» (+ ~13,8 млн рублей);

– «Благоустройство территории» (+ ~77,8 млн рублей);

– «Развитие культуры» (+ ~42,2 млн рублей);

– «Развитие физической культуры и спорта» (+ ~20,6 млн рублей);

– «Развитие транспортной системы» (+ ~179,2 млн рублей);

– «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» (+ ~437,8 млн рублей);

– «Обеспечение доступным и комфортным жильём» (+ ~4,9 млн рублей);

– «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» (+ ~56,5 млн рублей);

– «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» (+ ~587,1 млн рублей).

Таким образом изменятся и основные параметры бюджета Норильска на 2022 год:

– доходы — ~23 млрд 425,2 млн рублей (увеличение на ~529,6 млн рублей);

– расходы — ~30 млрд 425,7 млн рублей (увеличение на ~1 млрд 989,6 млн рублей);

– дефицит — ~7 млрд рублей (увеличение на ~1 млрд 460,1 млн рублей).

Внесение изменений в муниципальные программы ранее было рассмотрено и согласовано на заседаниях профильных депутатских комиссий. В этой связи предлагаемую корректировку бюджета члены комиссии согласовали, рекомендовав принять соответствующее решение на очередной сессии городского Совета.