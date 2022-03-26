«Норникель» даёт шанс молодым изобретателям заявить о себе.

Всероссийский конкурс изобретательских проектов в рамках Международного форума инноваторов IN’HUB проводится с целью популяризации науки и технологий, поддержки интереса к изобретательству и рационализаторству. Он даёт возможность участникам продемонстрировать свои проекты потенциальным инвесторам и экспертному жюри, а также заявить о себе на мировом уровне, получить признание и поддержку для реализации проектов.

IN’HUB — это также платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. Инициатором IN’HUB выступает «Норникель» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также правительства Новосибирской области.

«Мы считаем, что тема изобретательства важна не только для регионов, в которых работает «Норникель», поэтому решили инициировать проект, полезный для инженерного будущего нашей страны в целом. Мы надеемся, что IN’HUB станет отправной точкой для детей, которые уже сейчас получат свои первые навыки и знания, а через семь–десять лет придут сотрудниками на российские предприятия. Проект также поможет опытным изобретателям, находящимся в поиске консультационной, экспертной и инвестиционной поддержки. Конкурс проектов будет полезен и промышленным компаниям, которые смогут найти и привлечь в свои ряды молодых и амбициозных инноваторов», — прокомментировал Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Конкурс проходит в несколько этапов. В первом, заочном, до 31 мая будут приняты и обработаны модераторами все поступившие заявки. Далее эксперты отберут проекты, которые станут частью 3D–выставки и маркетплейса идей и изобретений. Победителей конкурса определят на Международном форуме инноваторов IN’HUB. Он пройдёт с 6 по 8 октября в Новосибирске.