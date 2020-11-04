«Норникель» откроет доступ к документам для налоговой

Налоговый орган с 1 января 2021 года получит доступ к документам, которые связаны с уплатой и начислением налогов, страховыми взносами, а также к информации о налоговых рисках и данным внутреннего контроля.

- Переход на новую форму взаимодействия позволит в режиме онлайн проверять правильность исчисления налогов без выездных и камеральных проверок, совместно оценивать риски на основе высокотехнологичных решений, внедряемых налоговой службой, а также значительно сократить затраты на налоговое администрирование, — подчеркнула начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

- Переход компании на режим налогового мониторинга — это индикатор высокого уровня автоматизации учётных процессов и прозрачности бизнеса с налоговой точки зрения. Проект по поэтапному переходу компаний группы на налоговый мониторинг реализуется с 2018 г. В результате перевода ПАО «ГМК «Норильский никель» с 2021 г. Более 90% оборота группы будет проверяться в режиме реального времени, - отметил Сергей Малышев, старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля».