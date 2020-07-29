«Норникель» отремонтирует железнодорожный мост длиной 35 метров в районе Кайеркана

Для выполнения стратегических проектов компании «Норникель» среди прочего требуется стабильно действующая транспортная инфраструктура, к которой относится и железная дорога - для доставки тяжеловесных и важных грузов компании. Для этого железнодорожникам требуются исправно действующие пути и мосты.

После осмотра состояния железнодорожного моста, который расположен в районе 72-го километра автодороги Дудинка-Норильск и проходит над ручьем Кайерканский, было принято решение о его капитальном ремонте. Сейчас мост является двухпролётным капитальным сооружением с опорой посередине, но инженеры приняли решение изменить конструкцию на однопролётную, которая не будет уступать по характеристикам действующей конструкции.

Капремонт намечено провести в ближайшие месяцы. Столь непростыми задачами в сжатые сроки поручено заниматься предприятию «Норильскникельремонт», дочернему предприятию «Норникеля». Работникам предстоит провести демонтаж опоры, двух пролётов (каждый по 17,5 метра и весом по 200 тонн). Понадобится обустройство специальных площадок для работы подъемного крана. Кстати, новый мост массой 75 тонн уже практически собран.

Стоимость работ оценивается в 20 млн рублей. По плану капитальный ремонт железнодорожного моста должен завершиться в октябре этого года.