«Норникель» предложит выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 1 523 рубля за акцию

Совет директоров компании утвердил дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) — 27 декабря. 3 декабря определят круг лиц, имеющих право на участие в ВОСА.

Совет директоров рекомендует принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 1 523,17 рублей на одну обыкновенную акцию (около 20,93 долларов США по курсу Банка России на 22 ноября). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 232,84 млрд рублей (около 3,2 млрд долларов США). Совет директоров также рекомендует акционерам установить 14 января 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.