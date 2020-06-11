«Норникель» предоставит предпринимателям беспроцентные займы до 30 миллионов рублей
«Норникель» предоставит предпринимателям беспроцентные займы до 30 миллионов рублей
Компания объявила конкурс по реализации бизнес–проектов на территории Печенгского района Мурманской области. Его победители получат целевой заём, максимальный объём которого составит 30 млн руб.
Направления проектов должны соответствовать следующим категориям: производство и современные виды торговли; восстановление экологической ситуации; туризм и гостиничный бизнес. Важным условием является создание не менее десяти новых рабочих мест в Печенгском районе. «Мы надеемся, что конкурс станет катализатором для развития в регионе малого и среднего бизнеса, будет способствовать привлечению инвесторов и созданию новых рабочих мест», — отметила вице–президент — руководитель аппарата «Норникеля» Елена Савицкая.
Подать заявку могут как юридические, так и физические лица. В случае победы коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо зарегистрировать и затем реализовать бизнес–проекты на территории Печенгского района. Срок реализации проекта и возврата средств не должен превышать пяти лет с момента начала финансирования. Предприниматели могут воспользоваться отсрочкой начала платежей по займу на один год. В течение всего периода реализации конкурса заявителям будет предоставлена консалтинговая и информационная поддержка.
Конкурс беспроцентных займов для реализации бизнес–проектов — одно из ключевых мероприятий концепции социально–экономического развития посёлка Никель и Печенгского района. Оператором конкурса выступает Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». Приём заявок продлится до 15 сентября.
Ознакомиться с положением о конкурсе и требованиями к бизнес–проектам, подать заявку на участие, получить более подробную информацию можно на сайте конкурса — www.nnstartup.ru.