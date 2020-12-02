«Норникель» представила планы на ближайшие 10 лет

Специалисты уверены, что за ближайшие 10 лет, следуя «зеленой» экономике, «Норникель» может стать одной из ключевых компаний на рынке металлов, необходимых для формирования низкоуглеродного мира в целом и экологически чистого транспорта в частности. А намерения значительно увеличить инвестиции в комплексное развитие горнорудной базы и перерабатывающих мощностей позволит до 2030 года увеличить производство металлов более чем на 30%.

Кроме того, в планах компании соответствовать современным требованиям своих партнёров, в связи с чем повысить уровень экологичности производства, соблюдать права человека и снизить углеродный след.

- Глобальный переход к «зелёной» экономике потребует больших объёмов никеля, меди, палладия и платины, поэтому мы инвестируем в экологичный рост производства. Мы намерены быть абсолютно прозрачными и удобными для наших клиентов за счёт современных цифровых решений. «Норникель» как лидер отрасли и ответственная компания продолжит выстраивать свою стратегию на принципах устойчивого развития и с учётом общественных интересов, - сообщил Владимир Потанин, президент компании «Норникель».

Сделав работу над ошибками, после разлива дизтоплива в мае текущего года, компания существенно пересмотрела свои подходы к экологическому риск-менеджменту, управлению водными ресурсами, восстановлению биоразнообразия и проблемам изменения климата, поставив чёткие цели по каждому из этих направлений. В планах «Норникеля» - укрепить свои позиции по низкой «углеродной интенсивности» на единицу продукции, остаться в нижнем квартиле мировой никелевой отрасли по удельным выбросам диоксида углерода, а также продолжить реализацию «Серного проекта», благодаря которому выброс диоксида серы в Заполярном филиале в 2025 году будет снижен в 10 раз.

Отдельно «Норникель» выделяет направление по ликвидации исторического загрязнения прежних лет - демонтаж брошенных строений, сбор и переработка металлолома и санитарная очистка территории.

Для реализации проектов компания представила долгосрочный план по капитальным затратам. Общий объём инвестиций на ближайшие 10 лет составит более 27 млрд долл. США. Из них около 5,5 млрд будут направлены на реализацию проектов по снижению негативного влияния на окружающую среду. Около 4 млрд пойдёт на развитие энергетического комплекса, включая инвестиции в промышленную безопасность и охрану труда.

Для эффективной реализации планов компания перешла на дивизионную организационную структуру, что повысит инвестиционные полномочия производственных активов при сохранении стратегической и экспертной роли корпоративного центра. Кроме того, «Норникель» разрабатывает дополнительную инфраструктуру для подрядных организаций и расширяет круг строительных компаний, которые могут работать в регионе, для решения проблемы с дефицитом подрядных организаций.