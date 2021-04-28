«Норникель» принял решение об обратном выкупе акций

Как сообщает ТАСС, заявку на участие в программе обратного выкупа можно подать с 20 мая по 18 июня. Оплату планируется произвести до 3 июля. Цена продажи за одну акцию составит 27,78 тыс. рублей.

Всего компания выкупит около 5 млн 382 тыс. акций, что составляет 3,4% размещённых акций. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании и инвестиционной привлекательности акций «Норникеля».

«Совет директоров полагает, что в настоящий момент компания недооценена рынком, и это хорошая возможность провести обратный выкуп акций. Как обычно происходит в таких сделках, большинство акций будет впоследствии погашено, за исключением акций, которые будут использоваться для мотивации сотрудников. Совет директоров приветствует данную инициативу, поскольку такая мера соответствует лучшим международным стандартам корпоративного управления», - отмечает председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни.