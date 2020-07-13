«Норникель» принял участие в совещании о ходе реализации федерального проекта «Северный морской путь»

Проект входит в транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Встреча проходила под председательством замминистра транспорта Юрия Цветкова с участием представителей Росморречфлота, Минтранса, «Росморпорта», госкорпорации «Росатом», а также компаний, ведущих работу в Арктике. Среди них – «Новатэк», «Роснефть», AEON, «ВостокУголь», «Северная звезда», «Газпром», «Нефтегазхолдинг».

Участники встречи обменялись мнениями по поводу реализации проекта и достижения его целевого показателя – перевозки 80 млн тонн по трассам Севморпути к 2024 году. Также были рассмотрены связанные с этим вопросы выполнения инвестпроектов по развитию транспортной инфраструктуры и промышленных мощностей в Арктическом регионе.