«Норникель» продолжает модернизировать и совершенствовать горнодобывающую технику

В наступившем году в горные подразделения Заполярного филиала компании поступят 79 единиц техники стоимостью 5,1 млрд рублей. Парк самоходного оборудования планируют обновить во всех горнорудных подразделениях Заполярного филиала. Рудник «Комсомольский» получит 27 машин, «Таймырский» — 18 самоходок, «Октябрьский» — 14, «Скалистый» — 13, «Маяк» — 7.

Обзавелись новой техникой и горняки рудника «Маяк». В их распоряжении теперь есть единственная во всём НПР самоходная машина веерного бурения последнего поколения. Как и подобные ей установки, она выполняет задачи по забуру шпуров для дальнейшей закладки взрывного заряда в штольне при расчистке новой выработки. Вот только делает она это в полностью автоматическом режиме.

– Бурит установка с помощью так называемого электронного паспорта, то есть полностью в автоматическом режиме. Еще на стадии создания проекта на очистное бурение специалистами составляется электронный паспорт будущей выработки. Эти данные загружаются на флешку, а ее подсоединяют к специальному компьютерному модулю буровой установки. В нём заложены все необходимые для работы машины данные: длинна скважины, её расположение, количество шпуров, градус их забура. По сути, машина делает всю работу согласно программе. В задачу бурильщика входит — доставить технику на место и запитать установку. Раньше весь этот процесс бурильщику приходилось делать самостоятельно, ориентируясь по бумажному паспорту, — рассказал «Заполярной Правде» Амир Тулябаев, исполняющий обязанности заместителя директора рудника «Маяк» по горным работам.

Благодаря такой электронной системе исключаются ошибки связанные с человеческим фактором, да и работа самого машиниста становиться ощутимо легче. Но главное, что новая установка может позволить в перспективе вообще не спускаться машинисту в шахту. В принципе, встроенные в технику электронные системы позволяют уже сейчас управлять ей полностью дистанционно с поверхности. Но для подобной работы необходимо модернизировать операционный центр рудника, установив там специальный операционный модуль, с помощью которого оператор буровой смог бы вести работу полностью дистанционно.