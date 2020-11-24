«Норникель» проведёт слёт предпринимателей Севера

Мероприятие пройдёт 4–5 декабря для социальных предпринимателей Севера. Основная тема 2020 года — кризис как время для возможностей. Несмотря на дистанционный формат, участников ждёт довольно насыщенная программа: мастер-классы, деловые игры, бесценный опыт ведения бизнеса. Также бизнесменов ждёт интересная беседа с участниками конкурса IMAKE, которые в свою очередь презентуют им свои идеи и изобретения.

- Этот год стал настоящим испытанием для бизнес-сообщества, поэтому в компании «Норникель» был разработан ряд мер для поддержки предпринимателей из северных регионов. Но любой кризис — это возможность сделать бизнес устойчивее, увеличить его прибыльность. Об этом и пойдет речь на слёте, — рассказал директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участие бесплатное.

Ежегодно слёт проходит на новой площадке, в 2020 году — это Норильск. Потому всех участников ждёт виртуальная экскурсия по городу, а также мастер-класс по приготовлению северных блюд.

Отметим, что слёт предпринимателей проходит уже четвёртый год подряд.