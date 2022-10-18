«Норникель» успешно разместил выпуск биржевых облигаций объёмом 25 млрд рублей

По выпуску предусмотрена трёхлетняя оферта с даты начала размещения. Срок до погашения облигаций составляет пять лет. Номинал — одна тысяча рублей, купонный период — 182 дня. Выпуск размещён в рамках программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E.

Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.

Формирование книги заявок проходило 6 октября. Первоначальный ориентир ставки первого купона был объявлен не выше 9,85% годовых. Несмотря на повышенную волатильность на рынках, выпуск облигаций инвесторы поприветствовали позитивно. В ходе сбора книги заявок финальный ориентир ставки купона был снижен на 10 б.п. до уровня 9,75% годовых. В сделке приняли участие все ключевые категории инвесторов — банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК, Россельхозбанк.