«Норникель» занял шестую строчку в списке самых прибыльных компаний России по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых прибыльных компаний России в 2021 году, основываясь на оценке чистой прибыли, полученной компаниями в 2020 и 2021 годах. Возглавил рейтинг «Газпром», который заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года.

Далее за глобальной энергетической компанией идут - Сбербанк с чистой прибылью 1 245,9 млрд рублей и одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - «Роснефть», прибыль которой составила 1 012 млрд рублей.

Пятерку лидеров замкнули нефтегазовая компания «Лукойл» (775,5 млрд рублей) и нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (513,2 млрд рублей).

На шестую строчку встала компания «Норникель»(512,9 млрд рублей). Замыкают десятку лидеров - Новатэк (451,6 млрд рублей), НЛМК (371,7 млрд рублей), «Ямал СПГ» (354,7 млрд рублей) и ВТБ (327,4 млрд рублей).

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.