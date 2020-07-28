Новая дробомётная установка на механическом заводе существенно ускорит процесс выпуска стального и чугунного литья

Дробомётная установка для механического завода предприятия «Норильский обеспечивающий комплекс» произведена в рамках программы импортозамещения на предприятии «Дальэнергомаш» Владивостока. Машина очень востребована в технологическом цикле производства отливок, которые в дальнейшем становятся деталями, узлами, запасными частями множества машин и агрегатов предприятий Норильского промышленного района. Установка смонтирована на термоотрубном участке в литейно-кузнечном цехе механического завода.

Роман Капитунов, и. о. заместителя главного инженера по развитию механического завода, рассказывая о новой технике, говорит:

- Оборудование поставлено в рамках реализации инвестиционной программы по замене изношенного оснащения. Новая модернизированная камера имеет ряд преимуществ перед старой (кстати, произведённой в 1985 году на том же дальневосточном заводе). Машина даёт возможность повторного использования дроби в процессе обработки, что позволяет увеличить эффективность производства на 10-15%. Есть здесь и фильтровентиляционная установка высокой эффективности, которая улучшает условия труда работников и снижает выбросы металлической пыли в окружающую среду.

Оборудование обеспечено новым программным комплексом, оснащено новейшими системами аспирации и пылеудаления, способно обрабатывать металлические отливки массой до 1200 кг. За счёт более высокой эффективности обработка отливок занимает меньшее время, возрос уровень комфорта оператора. Применение новой установки значительно облегчит труд персонала кузнечно-литейного цеха. Стоимость приобретения и пусконаладочных работ, которое на днях введут в эксплуатацию, составляет 28 млн рублей.

Высота камеры около 7,5 метра, габариты 7х8 метров, масса - 42 тонны. Машина оснащена двумя подвесками, каждая грузоподъёмностью 1250 килограммов и тремя дробеструйными аппаратами, каждая из которых выпускает порядка 350 килограммов дроби в минуту. Первичная загрузка дроби - четыре тонны.