НТЭК ставит рекорды

Знаковый год

В этом году НТЭК выполнила беспрецедентный объём ремонтных работ для приведения объектов компании в надёжное эксплуатационное состояние и соответствие требованиям законодательства. Объём финансирования ремонтной программы на 2021 год в два раза превысил бюджетные показатели прошлого года и составил 9,4 миллиарда рублей. Об этом «Заполярной Правде» рассказал первый заместитель генерального директора НТЭК Дмитрий Литвинов:

— Для нас это колоссальная сумма — почти в четыре раза больше, чем в 2019–м. Сравните сами: в 2019 году расходы на ремонт составили 2,4 миллиарда рублей, в 2020–м — 4,8 миллиарда, в текущем году — более девяти миллиардов рублей. Благодаря таким средствам удалось увеличить объёмы по всем видам ремонтов: как основного технологического оборудования (котлов, турбин, насосов, генераторов), так и линий электропередач, а также по замене трубопроводов тепло–водоснабжения. Особое внимание в этом году мы уделили ремонту зданий и сооружений. Отремонтировали более 30 тысяч квадратных метров кровель принадлежащих нам зданий и сооружений, более девяти тысяч квадратных метров фасадов, также выполнили работы по антикоррозионной защите металлоконструкций на площади более 15 тысяч квадратных метров. Кроме того, за год мы отремонтировали 40 километров трубопроводов тепло–водоснабжения. Немалая работа по замене труб проведена и на талнахской площадке — это новые трубопроводы, опорная часть, новая теплоизоляция, что позволило значительно повысить надёжность доставки тепловой энергии до потребителя. Эта система обеспечивает теплом и жилой сектор Талнаха, и его промзону, включая рудники и Талнахскую обогатительную фабрику. Вообще результаты этого года рекордные. Кроме того, отремонтировано около ста километров линий электропередач. Речь идёт не только о замене провода, но и о ремонте линейно–сцепной арматуры, опорной части конструкций ЛЭП. Но, пожалуй, самым значительным стал ремонт дымовых труб всех наших ТЭЦ и котельных. Это наверняка заметили многие. В особенности норильчане, которые увидели ТЭЦ–1 в обновлённом виде.

Для выполнения такого рекордного объёма работ НТЭК привлекла к сотрудничеству более 40 подрядных организаций с численностью ремонтного персонала более 1100 человек.

Из главных ремонтов прошлого года Дмитрий Литвинов отметил работу по восстановлению брызгального бассейна на ТЭЦ–3 — это основной элемент системы оборотного водоснабжения электроцентрали:

— Его восстановление позволило станции в буквальном смысле задышать, что в свою очередь дало возможность вывести турбины на номинальные параметры.

Огромная работы была проделана и по ремонту оборудования и сооружений хранилища аварийного жидкого топлива ПТЭС Дудинки, благодаря чему обеспечено хранение нормативного запаса дизтоплива для котельной № 7 в соответствии с требованиями законодательства. Эта котельная в Дудинке является основным источником теплоснабжения города.

На ТЭЦ–3 также обновили теплогенерирующее оборудование. Например, в водогрейном котле были полностью заменены поверхности нагрева. Это позволило избежать дефектов при работе и, главное, обеспечило нормативную теплопроизводительность. Таким образом была значительно улучшена работа котла, и теперь без особых проблем в полной мере обеспечивается теплом производство Надеждинского металлургического завода и жилого сектора района Кайеркан. Такая же работа проведена и на котле № 4 пиковой котельной ТЭЦ–1.

Чистый Север

В 2021 году Норильско–таймырская энергетическая компания приступила к воплощению в жизнь глобальной экологической программы, разработанной годом ранее. Она рассчитана на три года, и после её реализации районы присутствия НТЭК станут значительно чище. На очистку территории компания ежегодно в этот трёхлетний период будет тратить более 1,3 миллиарда рублей. За прошлый год уже удалось сделать немало, отметил Дмитрий Литвинов:

– Программа касается очистки земельных участков НТЭК и демонтажа ветхих зданий и сооружений предприятия. Сюда входят: демонтаж недействующих трубопроводов, очистка коридоров трубопроводов, где проложены новые коммуникации, но старые, давно выведенные из эксплуатации всё ещё стоят и мешают обслуживать теплосети. По данной программе в 2021–м мы очистили территорию общей площадью более 770 тысяч квадратных метров, сюда входят все районы присутствия компании: Норильск, Талнах, Кайеркан, Дудинка и другие. Это гигантский объём работы, но мы даже сделали куда больше, чем планировали. Знаковое значение эта программа приобрела на наших удалённых объектах — Хантайской и Курейской ГЭС. В Норильске такую деятельность осуществить довольно просто — система налажена, есть компании, которые этим занимаются, логистика давно обкатана. Но как быть со Снежногорском и Светлогорском, где доступен только водный транспорт, а авиа для подобных работ не применим?

Чтобы решить эту проблему, компания заключила договор о сотрудничестве с Енисейским речным пароходством. Были зафрахтованы несколько барж, которые за довольно короткий навигационный период успели доставить на место спецтехнику, а так же вывезти с территории отходы после очистки и демонтажа для последующей переработки и утилизации. Всего состоялось 16 рейсов, на которых было отправлено в Красноярск около 14 тысяч тонн отходов. В целом компания очистила 190 тысяч квадратных метров территории на данных объектах. В течение двух следующих лет эта работа продолжится.

— Примерно такой же объём нам предстоит сделать в 2022 году и по Хантайке, и по Курейке. В 2021–м мы, по сути, только начали там эту работу. С её организацией было связано много сложностей, в том числе с доставкой техники на территорию, вывозом отходов, техническим оснащением барж. Нам пришлось доставить туда плавкран из Красноярска для погрузки отходов. Теперь, как говорится, рука набита, будем дальше выполнять эту работу, — пояснил Дмитрий Литвинов.

Новые технологии

НТЭК продолжает развиваться в технологическом плане, старается перенимать и использовать на территории последние научные разработки, что касается нового оборудования и мерзлотного строительства.

— На сегодняшний момент мы сталкиваемся со снижением несущих способностей зданий и сооружений, это связано с растеплением грунтов, — делится Дмитрий Литвинов. — Посмотрели, что применяется в стране и мире для решения этой проблемы, и выбрали инновационную технологию по инъектированию в грунтовое основание здания полимерного состава, который восстанавливает несущие свойства растеплённых грунтов. Мы эту технологию применили пилотно, заключив договор с организацией, которая имеет опыт в её использовании. Полученными результатами остались довольны и решили, что будем применять её и в дальнейшем в случае возникновения такой необходимости.

Ещё один инновационный подход был использован специалистами НТЭК при ремонте труб циркуляционного водоснабжения на ТЭЦ–2. Особенность в том, что эти трубы находятся под землёй, и перед ремонтной бригадой стояла задача устранить их дефекты. В обычных условиях сделать это, не выкапывая трубы, невозможно, но специалисты компании нашли выход, применив метод санации — уникальный технологический приём, изобретенный совсем недавно и ещё не получивший широкого распространения.

— Трубопровод находился в земле. Мы делали промежуточные колодцы, через которые сначала опускали механизмы для очистки трубопровода, а затем — оборудование, которое напыляло полимерно–цементный состав на внутреннюю поверхность трубы. В результате чего у нас получился уникальный полимерно–цементный каркас внутри металлического трубопровода, — объяснил суть новой технологии руководитель. — Такое напыление мы сделали на протяжении 1,2 километра трубопровода от береговой насосной до ТЭЦ–2. А в следующем году мы продолжим применять эту технологию.