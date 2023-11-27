Объединённая авиастроительная корпорация проводит отбор поставщиков

Целью реализации программы является привлечение к взаимодействию новых высококвалифицированных поставщиков из числа предпринимателей, создание благоприятных условий для развития бизнеса, увеличение доли закупок, замещение закупок иностранной продукции закупками продукции отечественного производства.

«Участие в программе «выращивания» выгодно как заказчику, так и поставщику. Госкомпании, поддерживая МСП-предприятия, помогают им максимально соответствовать критериям, требуемым для победы в своих закупках. А такой крупный заказчик, как Объединённая авиастроительная корпорация, – это возможность для МСП-поставщиков открыть для себя новый рынок сбыта, широкие возможности модернизации, оптимизации, а также расширения производства», – отметил заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Участникам будут предложены такие меры поддержки, как информационная, техническая, маркетинговая, методическая. Реализация программы нацелена на увеличение количества потенциальных МСП-поставщиков и рост конкуренции межу ними. Одновременно будет повышаться качество закупочной деятельности ОАК, пройдёт модернизация её технологических и управленческих процессов, продолжит решаться задача повышения уровня импортозамещения на производстве.

Подать заявку можно заполнив электронную заявку на Цифровой платформе МСП с использованием сервиса «Программа «выращивания» поставщиков».